Разработка сайтов любой сложности! Бесплатная консультация
Создание сайтов "под ключ" любой сложности:
- Сайт - визитка
- Сайт - электронная библиотека
- Корпоративный сайт
- Интернет - магазин
- Сайт контент- проект
- Промо - сайт
- Сайт - форум
- Новостное интернет - издание
- Сайт - фотогалерея
- Блог
- Интернет - портал
- Городской - портал
- Доска объявлений
- Файловый хостинг
- Видео хостинг
- MP3 хостинг
а также любой другой вид сайтов.
Создание сайтов с использованием любой CMS.
Написание любого модуля, плагина к любой CMS, разработка любого скрипта или CMS с нуля.
Работая со мной каждый клиент может быть уверен что получит:
- Качественный продукт
- Постоянную бесплатную поддержку по телефону 24\7
- Бесплатную консультацию
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кабельное телевидение КАТV1348 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
14 лет назад
Взял предоплату и пропал....
$50
0 баллов
14 лет назад
WordPress
Тоже пропал))))
$20
0 баллов
14 лет назад
DLE
Как и у других людей, человек пропал.
$20
0 баллов
14 лет назад
Задание не выполнено. В оговоренное время человек не вышел на связь.
$15
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Александр выполнил работу быстро и качественно. Буду и дальше обращаться. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Хороший человек. Четко знает чего хочет.
Веб-программирование
4 отзыва(-3)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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2 отзыва(-2)
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нет отзывов
от $500
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нет отзывов
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от 60 дней
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1 отзыв(-1)
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от 20 дней
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нет отзывов
от $50
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нет рейтинга