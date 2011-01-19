Ploutos

Александр Ploutos

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Разработка сайтов любой сложности! Бесплатная консультация

Создание сайтов "под ключ" любой сложности:

- Сайт - визитка

- Сайт - электронная библиотека

- Корпоративный сайт

- Интернет - магазин

- Сайт контент- проект

- Промо - сайт

- Сайт - форум

- Новостное интернет - издание

- Сайт - фотогалерея

- Блог

- Интернет - портал

- Городской - портал

- Доска объявлений

- Файловый хостинг

- Видео хостинг

- MP3 хостинг

а также любой другой вид сайтов.

Создание сайтов с использованием любой CMS.

Написание любого модуля, плагина к любой CMS, разработка любого скрипта или CMS с нуля.

Работая со мной каждый клиент может быть уверен что получит:

- Качественный продукт

- Постоянную бесплатную поддержку по телефону 24\7

- Бесплатную консультацию

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Отзывы заказчиков

antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Игровой топ двиг
Взял предоплату и пропал....
zhmih
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Из Wordpress в bitrix
WordPress
Тоже пропал))))
ArtDark
Артем 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Модуль "Переходы" под UTF версию Dle 9.2
DLE
Как и у других людей, человек пропал.
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Установить движок SimplePortal + локализация
Задание не выполнено. В оговоренное время человек не вышел на связь.
123314
54 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Уменьшить высоту шапки шаблона интернет-магазина
Joomla
Александр выполнил работу быстро и качественно. Буду и дальше обращаться. Рекомендую всем.
Хороший человек. Четко знает чего хочет.
Ответный отзыв
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4 отзыва(-3)
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от 1 дня
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нет отзывов
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1 отзыв(-1)
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нет отзывов
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нет рейтинга
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