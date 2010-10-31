123314

Екатерина 123314

 
52 годаРоссия/Подольск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Дизайн шапки интернет-магазина женского белья

    $30

    Необходимо сделать дизайн шапки интернет-магазина женского белья. В дизайне шапки использовать светлые тона без изображения людей. Лучше сделать что-то абстрактное, т.к. ассортимент магазина в перспективе будет расширяться. Цветовая гамма шапки должна соответствовать общей ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Уменьшить высоту шапки шаблона интернет-магазина

    Необходимо максимально уменьшить высоту шапки интернет-магазина (joomla) без потери качества изображения на шапке, а также на главной странице насколько это возможно сократить расстояние между текстом и фото с категориями товаров. После размещения текста на главной ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать текстовое поле Joomla VirtueMart 1.1.4

    На главную страницу интернет - магазина Joomla VirtueMart 1.1.4 выведены категории товара (ссылка +фото). Нужно создать текстовое поле выше и ниже расположенных категорий для размещения статьи. Также нужны разъяснения как редактировать текст, если понадобиться. ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Персональный проект для Zi

    $1200

    Продвижение интернет-магазина www.forma-uspeha.ru в ТОП-10 по ключевым словам:утягивающее белье,корректирующее белье купить,корректирующее белье для женщин, утягивающее корректирующее белье, корсетное белье, прогон по статьям, форумам, каталогам, только белое продвижение. Нужна плановая стратегия, советы по дополнению сайта, если ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка формы заказа joomla VirtueMart 1.1.4

    $85

    Добрый день! Необходимо создать в интернет-магазине новый способ оформления заказа - "покупка без регистрации" с настройкой полей в админке ( Joomla VirtueMart 1.1.4). Т.е. после того как покупатель нажмет кнопку «Купить», он сразу переходит на страницу «в ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
PHP_Warrior
Юрий 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Доработка формы заказа joomla VirtueMart 1.1.4
Отличный заказчик!
Спасибо Юрию за качественно проделанную работу. Все пункты ТЗ выполненны четко, грамотно и быстро.Очень довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$1200
10 баллов
12 лет назад
Персональный проект для Zi
Спасибо огромное за терпение.
Порядочный и ответственный исполнитель. Не смотря на трудности в продвижении, я благодарна Ольге за то, что она выполнила поставленную задачу, довела работу до конца. Всегда на связи, что очень важно!
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Дизайн шапки интернет-магазина женского белья
Осталась довольна сотрудничеством с Екатериной. Понятное задание, моментальная оплата через СБС. Работалось легко и свободно)
Елена отлично справилась с поставленной задачей, учла все мои пожелания, выполнила все в срок. Обладает художественным вкусом, отличный дизайнер. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ploutos
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Уменьшить высоту шапки шаблона интернет-магазина
Хороший человек. Четко знает чего хочет.
Александр выполнил работу быстро и качественно. Буду и дальше обращаться. Рекомендую всем.
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