Необходимо сделать дизайн шапки интернет-магазина женского белья. В дизайне шапки использовать светлые тона без изображения людей. Лучше сделать что-то абстрактное, т.к. ассортимент магазина в перспективе будет расширяться. Цветовая гамма шапки должна соответствовать общей ...
- $30Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо максимально уменьшить высоту шапки интернет-магазина (joomla) без потери качества изображения на шапке, а также на главной странице насколько это возможно сократить расстояние между текстом и фото с категориями товаров. После размещения текста на главной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
На главную страницу интернет - магазина Joomla VirtueMart 1.1.4 выведены категории товара (ссылка +фото). Нужно создать текстовое поле выше и ниже расположенных категорий для размещения статьи. Также нужны разъяснения как редактировать текст, если понадобиться. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1200
Продвижение интернет-магазина www.forma-uspeha.ru в ТОП-10 по ключевым словам:утягивающее белье,корректирующее белье купить,корректирующее белье для женщин, утягивающее корректирующее белье, корсетное белье, прогон по статьям, форумам, каталогам, только белое продвижение. Нужна плановая стратегия, советы по дополнению сайта, если ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $85
Добрый день! Необходимо создать в интернет-магазине новый способ оформления заказа - "покупка без регистрации" с настройкой полей в админке ( Joomla VirtueMart 1.1.4). Т.е. после того как покупатель нажмет кнопку «Купить», он сразу переходит на страницу «в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад