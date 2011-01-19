Уменьшить высоту шапки шаблона интернет-магазина

Необходимо максимально уменьшить высоту шапки интернет-магазина (joomla) без потери качества изображения на шапке, а также на главной странице насколько это возможно сократить расстояние между текстом и фото с категориями товаров. После размещения текста на главной странице , фото с категориями товара перестало входить в зону видимости. Надо чтобы при открытии главной страницы, фото с категориями хотя бы частично стали видны без прокрутки сайта вниз. Пожалуйста, указывайте стоимость и срок выполнения работы.