Уменьшить высоту шапки шаблона интернет-магазина

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Завершен2 заявки164 просмотра

Необходимо максимально уменьшить высоту шапки интернет-магазина (joomla) без потери качества изображения на шапке, а также на главной странице насколько это возможно сократить расстояние между текстом и фото с категориями товаров. После размещения текста на главной странице , фото с категориями товара перестало входить в зону видимости. Надо чтобы при открытии главной страницы, фото с категориями хотя бы частично стали видны без прокрутки сайта вниз. Пожалуйста, указывайте стоимость и срок выполнения работы.

Joomla
14 лет назад
123314
54 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ploutos
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Александр выполнил работу быстро и качественно. Буду и дальше обращаться. Рекомендую всем.
Хороший человек. Четко знает чего хочет.

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Ploutos
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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