Мод для форума phpbb 3.0.8

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки200 просмотров

Нужен мод для форума phpbb 3.0.8

Консультация вопрос-ответ, и блок вывода последних вопросов на портал форума.

Приблизительное ТЗ.

Работа без права доступа в аккаунт, высылаю папку и БД форума для установки мода,еще лучше - сам устанавливаю мод по стандартной инструкции (для МОДов).

Обязательно - в стоимость входит рабочий архив написанного МОДа.

Цена договорная.

Срок исполнения - около недели.

14 лет назад
san15
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$100
14 дней
Оценка 10 баллов - работу выполнил на отлично с плюсом, поставил бы и 20 баллов... Супер спец, кроме того, что знает свое дело, не "забывает" клиента после полного расчета, учел все дополнительные требования кроме ТЗ, ответил на все вопросы, в общем, человек надежный и профи. Понимает все с полуслова, общаться просто легко. Всем рекомендую. ИГОРЬ СПАСИБО!
Понравилось работать с этим заказчиком =) С пониманием относится при возникновении трудностей, быстро реагирует на все вопросы :)

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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