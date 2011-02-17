Мод для форума phpbb 3.0.8

Оценка 10 баллов - работу выполнил на отлично с плюсом, поставил бы и 20 баллов... Супер спец, кроме того, что знает свое дело, не "забывает" клиента после полного расчета, учел все дополнительные требования кроме ТЗ, ответил на все вопросы, в общем, человек надежный и профи. Понимает все с полуслова, общаться просто легко. Всем рекомендую. ИГОРЬ СПАСИБО!