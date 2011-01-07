Создание сервиса (парсинг xml)

Имеется сайт http://www.skidka-kupon.ru/

Сайт является каталогом скидочных сайтов. В дополнение к уже имеющимуся функционалу, необходимо реализовать сервис, который бы собирал с дургих сайтов информацию о текущих скидках, помещал ее в базу и выдавал в нужном виде.

Более подробное ТЗ будет скинуто исполнителю. Список XML имеется.

Сервис будет все время развиваться, так что заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Примеры уже созданных сервисов: http://www.klub-skidok.ru/ или http://www.kupongid.ru/

Требуемый функционал:

* парсинг xml разных скидочных сайтов (у разных сайтов xml разный)

* размещение всей информации в базе данных

* удобный доступ к редактированию информации

* размещение неактуальных акций в архиве

* подписка на рассылку и рсс

* красивый дизайн, который был бы в силе того, что уже сейчас имеется на сайте