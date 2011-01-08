Редактирование virtuemaet 1.1.4 + joomla 1.5

Нужно сделать что б при нажатии на кнопку купить товар динамически отправлялся в корзину( т.е. пользователь не переходил на страницу корзины , а оставался на страницы товара( категории товара) .и по нажатию кнопки "Купить" картинка товара улетает в корзину ( как здесь http://demo.opencart.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=46)