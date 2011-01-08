Редактирование virtuemaet 1.1.4 + joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка140 просмотров

Нужно сделать что б при нажатии на кнопку купить товар динамически отправлялся в корзину( т.е. пользователь не переходил на страницу корзины , а оставался на страницы товара( категории товара) .и по нажатию кнопки "Купить" картинка товара улетает в корзину ( как здесь http://demo.opencart.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=46)

Joomla
14 лет назад
docos
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Работать с Вадимом одно удовольствие. Сделал всё раньше срока. Качественно. Обязательно буду еще обращаться. Рекомендую как надежного профессионала. Спасибо.
От сотрудничества только положительные впечатления. всегда на связи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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