Сделать скрипт для Greasemonkey, работ. с phpBB

Задача написать скрипт работающий с форумами на phpBB.

Скрипт должен скрывать сообщения в темах от нежелательных пользователей (должно быть поле для ввода через запятую ников).

От исполнителя пару ссылок на уже реализованные им скрипты.

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