Ниспадающий список для mosets tree

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Добрый день!

Нужно при добавлении материала/статьи изменить стандартный выбор категорий на ниспадающий список в компоненте Mosets tree (Joomla 1.5).

Joomla
14 лет назад
snipe2009
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала сайта на самописном движке

    $120

    Необходимо реализовать следующий функционал на сайте www.podvezu.net: Шаблоны на smarty, если в процессе будут предложения по улучшению функциональности с вашей стороны-готовы обсуждать 1. Изменить названия и место размещения некоторых ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • "Предложить цену" на сайте на базе oscommerce

    $100

    Требуется сделать механизм "предложить цену" на сайте на базе oscommerce. Т.е. покупатель предлагает продавцу свою цену, как на аукционе и т.д. ТЗ есть. Примерный бюджет 3000-4000 р. Желательно и нужно долговременное сотрудничество!!! можно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка компонента под Joomla 1.5

    $100

    Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга. Техническое Задание: 1. Отображение рейтинга в виде таблицы 2. Сортировка по содержимому столбца ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подключение к базе

    Есть самописный движок, до этого дня он стоял на выделенном сервере на апаче. Сегодня решил его перекинуть на хостинг, столкнулся с проблемой подключения к базе. Движок работает не на базе MySQL а на ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка и конструктор для интернет магазина.

    Интересует разработка конструктора товаров для интернет-магазина на джумле. Пример - http://www.e-prikid.com.ua/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=myflypage_all.tpl&amp;tshirt_id=4301&amp;product_id=4915&amp;maket_color=DEFAULT&amp;film=flex&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 . Также интересует настройка виртуамарта

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис с использованием медиа сервера Wowza

    Добрый день, друзья! Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server: https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo Это может быть готовое решение, доработанное ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль "Персональные блоги" для DLE 9.2

    Здравствуйте. Нужен модуль "Персональные блоги для пользователей" для DLE 9.2. Основной функционал модуля: - Каждый пользователь может создавать свой блог. (sample.ru/blogs/логин-пользователя) - Настройки для каждого блога. (Название, изображение) - Автоматическая и ручная ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание онлайн казино

    Нужно создать онлайн казино с полным функционалом. в пределах 30-40 игр. нужен человек сумеющий написать игры и функционал, хорошо разбирающийся в php, html и т.д. более подробную инфу пришлю кандидатам.

    HTMLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Забить сайт контентом. Копипаст

    Добрый день ! Есть сайт sobek точка kz. На него была установлена система управления. Теперь нужно со старого сайта перенести весь каталог и информацию на новый сайт. Новый сайт - sobek.packer.kz. Админ панель очень проста ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад