Забить сайт контентом. Копипаст

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок371 просмотр

Добрый день ! Есть сайт sobek точка kz. На него была установлена система управления. Теперь нужно со старого сайта перенести весь каталог и информацию на новый сайт. Новый сайт - sobek.packer.kz. Админ панель очень проста в работе.

Пожалуйста сразу указывайте конечную стоимость за весь объем сразу. Задание простое - предпочтение меньшей цене и срокам.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров