Забить сайт контентом. Копипаст

Добрый день ! Есть сайт sobek точка kz. На него была установлена система управления. Теперь нужно со старого сайта перенести весь каталог и информацию на новый сайт. Новый сайт - sobek.packer.kz. Админ панель очень проста в работе.

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