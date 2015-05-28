Оптимизированная обработка редиректов на ASM

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок526 просмотров

Необходимо написание максимально быстрого обработчика редиректов на Delphi с использованием вставки на ассемблере.

На входе функции - HTML-контент, на выходе - ссылка куда идёт перенаправление. Если в HTML-контенте редиректов нет, возвращается пустая строка.

Необходимо обрабатывать как редиректы из заголовков ("301 Permament Redirect" и т.п.), так и редиректы через тег "", так и редиректы через простые Java-команды.

Если код будет предоставлен не на ASM, а не Delphi, то оплата не $750, а $75.

Обязательно подробное комментирование кода, документация, тщательное тестирование на разнообразных страницах с редиректами и без (также следует учесть что страница может быть недокачана и другие нештатные ситуации, все они должны корректно обрабатываться и не приводить к ошибке).

Главная задача данной функции - максимально быстрая обработка, даже страниц размером более 10 Мб. Т.е. всё должно делаться в 1 проход по HTML-контенту, множественные команды "pos", и многократные проходы недопустимы.

DelphiHTMLJavaАссемблер
14 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

awn-wgg
70 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$750
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

awn-wgg
70 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS

    Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. отображение в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод форума pybb (python) на phpbb3 (или ipb)

    Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (ipb, phpbb2 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка шаблона на битрикс

    $55

    Требуется доработка шаблона на битрикс: Есть две информационные базы, на данный момент информация о товаре выводится из одной базы, нужно сделать вывод дополнительной информации о товаре из второй информационной базы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер + сайт

    Здравствуйте Нужно распарсить три сайта погоды и сделать из них один + ежедневный парсинг) Парсить архив + постоянный ежедневное обновление. + вывести все это. Также нужно сделать возможность добавлять статьи и ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макетов для сайта

    $250

    Необходимо сделать новую html верстку для сайта компании. к вертске предъявляются определенные требования. в идеале надо, чтобы она максимально соответствовала стандартам шаблонов magnolia cms.

    HTML
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка сайта

    $50

    Есть сайт на джумле недоделанный appollo-info.ru нужно срочно исправить ошибки в дизайне и каталоге. за сегодня! ссылка на ТЗ в пдф aistenok9.ru/site.pdf 14 mB

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сменить изображение в шапке и телефон

    В поисках веб мастера на небольшую задачу. Существует готовый сайт на самопиской cms, требуется сменить изображение в шапке и телефон. Сайт есть в архиве, поднять его нужно на хосте. Задача максимум на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад