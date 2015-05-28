Оптимизированная обработка редиректов на ASM

Необходимо написание максимально быстрого обработчика редиректов на Delphi с использованием вставки на ассемблере.

На входе функции - HTML-контент, на выходе - ссылка куда идёт перенаправление. Если в HTML-контенте редиректов нет, возвращается пустая строка.

Необходимо обрабатывать как редиректы из заголовков ("301 Permament Redirect" и т.п.), так и редиректы через тег "", так и редиректы через простые Java-команды.

Если код будет предоставлен не на ASM, а не Delphi, то оплата не $750, а $75.

Обязательно подробное комментирование кода, документация, тщательное тестирование на разнообразных страницах с редиректами и без (также следует учесть что страница может быть недокачана и другие нештатные ситуации, все они должны корректно обрабатываться и не приводить к ошибке).

Главная задача данной функции - максимально быстрая обработка, даже страниц размером более 10 Мб. Т.е. всё должно делаться в 1 проход по HTML-контенту, множественные команды "pos", и многократные проходы недопустимы.