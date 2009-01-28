Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут. CMS только наша, ...
Верстка макетов для сайта
Необходимо сделать новую html верстку для сайта компании.
к вертске предъявляются определенные требования. в идеале надо, чтобы она максимально соответствовала стандартам шаблонов magnolia cms.
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