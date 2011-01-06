Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут. CMS только наша, ...
Нужно сделать аналог process bar
Есть страница где долго выполняется js скрипт
Нужно сделать вывод нового окошка на определенное время (около 10 секунд) с информацией подождать и что бы это окошко нельзя было закрыть или что-то за ним нажать.
аналог http://mabp.kiev.ua/2009/01/28/jquery-ui-modal-dialog-and-progress-bar/
Указывайте цены и опыт работы,
можно указать icq для связи
справки по icq 144034501
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть уже полуготовый сайт. www.3110000.info/namaz2/index.html Нужно создать меню разделом, и под меню, и странички с контентом, и заполнить их. Инфо должно подгружатся из внешних файлов, например xml, чтоб легко было редактировать. В ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно скопировать функционал простой CRM системы qcrm.ru. Скопировать нужно то, что стает доступно внутри, после регистрации (События, Сделки, Контакты, Задачи). Можете бесплатно зарегистрироваться и посмотреть, что оно из себя внутри представляет. Вот ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу специалиста для доработки сайта. Тематика: детское и семейное фото. Доменное имя зарегистрировано и на него повешена платформа joomla. Нужно доработать сайт таким образом, чтобы там появилась галерея ...Закрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт по готовому дизайну. Предпочтения индивидуальным разработчикам и примерами готовых работ. Также нужно описать преимущества своей платформы разработки и указать реальные сроки работы.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется доработать сайт в соответствии с тз. Требования: Опыт работы с Битрикс. Наличие портфолио Рассматриваются предложения от частных программистов, с последующим обслуживанием нашего сайта. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо, чтоб скрипт или программа добавляли из заданного списка объявления в 2 газеты, в нужные категории. информацию берем например из xml файла, где указано название заголовка, категория и текст. Откуда берется ...Завершен14 лет назад
- $20
Задание во вложении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужен 5-страничный сайт визитка с флеш, Drupal. ТЗ вышлю. Дизайн готов, визитку "сверстать-натянуть-оттестировать-поправить, если что не так..." 5 дней.Закрыт14 лет назад
- $250
Нужен знающий человек хорошо разбирающийся в написании скриптов и знакомый с БД. Необходимо создать скрипт обходящий группу моих сайтов и собирающий новостную информацию в виде файла или файлов и транслирующий их на подписки на моих ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад