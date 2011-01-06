Нужно сделать аналог process bar

Есть страница где долго выполняется js скрипт

Нужно сделать вывод нового окошка на определенное время (около 10 секунд) с информацией подождать и что бы это окошко нельзя было закрыть или что-то за ним нажать.

аналог http://mabp.kiev.ua/2009/01/28/jquery-ui-modal-dialog-and-progress-bar/

Указывайте цены и опыт работы,

можно указать icq для связи

справки по icq 144034501