Разработка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки301 просмотр

Нужно сделать сайт по готовому дизайну. Предпочтения индивидуальным разработчикам и примерами готовых работ.

Также нужно описать преимущества своей платформы разработки и указать реальные сроки работы.

14 лет назад
VT2011
Вика 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров