Необходимо создать движок "Как доехать", на подобии сайта http://jakdojade.pl . Суть такова: пользователь указывает откуда и куда он хочет ехать в городе, и система предлагает ему варианты путешествия (на каком транспорте, в какое время исходя из расписания, путь на карте). Чтобы увидеть как это работает, попробуйте на странице http://lodz.jakdojade.pl вверху слева в поле с зеленым "Z" введите слово "Lodowa", а рядом в поле "Do" - "Zgierska" и нажмите рядом синюю кнопку "Szukaj". Система покажет на карте путь с остановками, и с номерами автобусов и трамваев на карте, а также слева в колонке укажет подробно время отправления и прибытия соответствующего транспорта.

Дизайн - не важен (будет разрабатываться самостоятельно).

Необходим только движок, с административной частью, в которой можно будет указывать координаты зданий и их улицу и номер. Также можно добавлять координаты остановок общественного транспорта (тралейбусы, автобусы, трамваи, метро и т.д.).

Карта города должна транслироваться с гугла (как в вышеуказанном проекте). Но есть вариант, что карта города будет собственная (не обязательно).

Исходя из того, что вышеуказанный сайт-пример достаточно функциональный, необходимо создать для начала движок с основными возможностями, а именно:

- карта города (из гугла)

- поле "откуда" и "куда", а также время путешествия (время, число) с подсказками улиц и домов (будут браться из базы данных).

- указание на карте пути, который нужно совершить на общественном транспорте и ("или" если нет вообще там транспорта) пешком. Указание также времени ближайшего отправления этого транспорта и возможность посмотреть расписание.

Возможно тут не все описано, поэтому задавайте вопросы.