Требуется постер для Xedant Human Emulator под различные движки. Базы постов, сайтов хранятся в файлах. Постер должен определять необходимость регистрации, уметь регистрироваться, активировать аккаунт, размещать сообщения и сохранять промежуточные результаты работы. Есть ...
Движок "Как доехать"
Необходимо создать движок "Как доехать", на подобии сайта http://jakdojade.pl . Суть такова: пользователь указывает откуда и куда он хочет ехать в городе, и система предлагает ему варианты путешествия (на каком транспорте, в какое время исходя из расписания, путь на карте). Чтобы увидеть как это работает, попробуйте на странице http://lodz.jakdojade.pl вверху слева в поле с зеленым "Z" введите слово "Lodowa", а рядом в поле "Do" - "Zgierska" и нажмите рядом синюю кнопку "Szukaj". Система покажет на карте путь с остановками, и с номерами автобусов и трамваев на карте, а также слева в колонке укажет подробно время отправления и прибытия соответствующего транспорта.
Дизайн - не важен (будет разрабатываться самостоятельно).
Необходим только движок, с административной частью, в которой можно будет указывать координаты зданий и их улицу и номер. Также можно добавлять координаты остановок общественного транспорта (тралейбусы, автобусы, трамваи, метро и т.д.).
Карта города должна транслироваться с гугла (как в вышеуказанном проекте). Но есть вариант, что карта города будет собственная (не обязательно).
Исходя из того, что вышеуказанный сайт-пример достаточно функциональный, необходимо создать для начала движок с основными возможностями, а именно:
- карта города (из гугла)
- поле "откуда" и "куда", а также время путешествия (время, число) с подсказками улиц и домов (будут браться из базы данных).
- указание на карте пути, который нужно совершить на общественном транспорте и ("или" если нет вообще там транспорта) пешком. Указание также времени ближайшего отправления этого транспорта и возможность посмотреть расписание.
Возможно тут не все описано, поэтому задавайте вопросы.
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