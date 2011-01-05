Движок "Как доехать"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки212 просмотров

Необходимо создать движок "Как доехать", на подобии сайта http://jakdojade.pl . Суть такова: пользователь указывает откуда и куда он хочет ехать в городе, и система предлагает ему варианты путешествия (на каком транспорте, в какое время исходя из расписания, путь на карте). Чтобы увидеть как это работает, попробуйте на странице http://lodz.jakdojade.pl вверху слева в поле с зеленым "Z" введите слово "Lodowa", а рядом в поле "Do" - "Zgierska" и нажмите рядом синюю кнопку "Szukaj". Система покажет на карте путь с остановками, и с номерами автобусов и трамваев на карте, а также слева в колонке укажет подробно время отправления и прибытия соответствующего транспорта.

Дизайн - не важен (будет разрабатываться самостоятельно).

Необходим только движок, с административной частью, в которой можно будет указывать координаты зданий и их улицу и номер. Также можно добавлять координаты остановок общественного транспорта (тралейбусы, автобусы, трамваи, метро и т.д.).

Карта города должна транслироваться с гугла (как в вышеуказанном проекте). Но есть вариант, что карта города будет собственная (не обязательно).

Исходя из того, что вышеуказанный сайт-пример достаточно функциональный, необходимо создать для начала движок с основными возможностями, а именно:

- карта города (из гугла)

- поле "откуда" и "куда", а также время путешествия (время, число) с подсказками улиц и домов (будут браться из базы данных).

- указание на карте пути, который нужно совершить на общественном транспорте и ("или" если нет вообще там транспорта) пешком. Указание также времени ближайшего отправления этого транспорта и возможность посмотреть расписание.

Возможно тут не все описано, поэтому задавайте вопросы.

14 лет назад
uaksenia
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется скрипт для XHE

    Требуется постер для Xedant Human Emulator под различные движки. Базы постов, сайтов хранятся в файлах. Постер должен определять необходимость регистрации, уметь регистрироваться, активировать аккаунт, размещать сообщения и сохранять промежуточные результаты работы. Есть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт обрезания строки

    Доброго дня. Нужен простой скрипт обрезания длинной строки есть текстовый файл в нем есть строки некоторые из них слишком длинные нужно чтобы скрипт их обрезал я в скрипте выставляю число символов ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сделать счетчик для лотереи

    $50

    Мы проводим лоторею среди наших клиентов. У каждого будет уникальный код. Кодов будет до 10.000. Нужен счетчик (нарисованный во флеше/ajax), в который бы мы запустили (или запустился сам в определеное время) и он бы прокручивал ...

    AJAX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсинг видео с youtube в joomla

    Есть сайт lady-live.ru к нему нужно напарсить видео чтобы все видео были(по возможности) разбиты по категориям и готовы для добавленя в сайт или же вы должны сами потом разбить их по категориям все ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Передача нужного региона яндексу

    Есть скрипт рабочий, который подключался к яндексу через прокси и устанавливал регион из cookie. Теперь регион не передается яндексу, а яндекс устанавливает регион прокси, с которого подключаюсь. Нужно определить причину и исправить.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить поиск ценовых предложений (XML)

    Необходимо настроить сервис поиска ценовых предложений (Данный метод предназначен для поиска ценовых предложений в базе данных нашего поставщика. Входным параметром данного метода являются критерии поиска предложений в виде XML) Схема: ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на любом движке

    Здравствуйте. Нужен сайт по функционалу вот такой: http://www.drive2.ru/. Предварительно, как прокомментировал заказчик, дизайн практически то же самый. Ваши сроки и цены пишите пожалуйста в общий список, а не в личку, так как цен будет ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад