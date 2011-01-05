Требуется постер для Xedant Human Emulator под различные движки. Базы постов, сайтов хранятся в файлах. Постер должен определять необходимость регистрации, уметь регистрироваться, активировать аккаунт, размещать сообщения и сохранять промежуточные результаты работы. Есть ...
Скрипт обрезания строки
Доброго дня.
Нужен простой скрипт обрезания длинной строки
есть текстовый файл в нем есть строки некоторые из них слишком длинные нужно чтобы скрипт их обрезал я в скрипте выставляю число символов например 100 символов скрипт проходится по всем строкам и обрезает строки в которых более 100 символов (опрелает на последнем слове) может быть и 108 символов к пропуску это к тому чтобы пропустить последнее слово а не резать строго по символам
в скрипте должна быть возможность добавления неограниченого числа обрабатываемых файлов (обзор выбрать файл) ну это понятно внизу ссылка еще выбрать файл, чтобы можно было за один раз обработать с десяток и более файлов с разшинием TXT
Заявки фрилансеров
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