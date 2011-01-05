Скрипт обрезания строки

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Закрыт16 заявок466 просмотров

Доброго дня.

Нужен простой скрипт обрезания длинной строки

есть текстовый файл в нем есть строки некоторые из них слишком длинные нужно чтобы скрипт их обрезал я в скрипте выставляю число символов например 100 символов скрипт проходится по всем строкам и обрезает строки в которых более 100 символов (опрелает на последнем слове) может быть и 108 символов к пропуску это к тому чтобы пропустить последнее слово а не резать строго по символам

в скрипте должна быть возможность добавления неограниченого числа обрабатываемых файлов (обзор выбрать файл) ну это понятно внизу ссылка еще выбрать файл, чтобы можно было за один раз обработать с десяток и более файлов с разшинием TXT

14 лет назад
beyonce
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)

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