Скрипт обрезания строки

Доброго дня.

Нужен простой скрипт обрезания длинной строки

есть текстовый файл в нем есть строки некоторые из них слишком длинные нужно чтобы скрипт их обрезал я в скрипте выставляю число символов например 100 символов скрипт проходится по всем строкам и обрезает строки в которых более 100 символов (опрелает на последнем слове) может быть и 108 символов к пропуску это к тому чтобы пропустить последнее слово а не резать строго по символам

в скрипте должна быть возможность добавления неограниченого числа обрабатываемых файлов (обзор выбрать файл) ну это понятно внизу ссылка еще выбрать файл, чтобы можно было за один раз обработать с десяток и более файлов с разшинием TXT