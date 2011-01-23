Требуется сделать счетчик для лотереи

Мы проводим лоторею среди наших клиентов. У каждого будет уникальный код. Кодов будет до 10.000. Нужен счетчик (нарисованный во флеше/ajax), в который бы мы запустили (или запустился сам в определеное время) и он бы прокручивал все номера из базы (около 30 секунд), в последствии выбрал бы только 1-10 номеров (это должно решаться в настройках скрипта).

Данный номер потом отобразится под счетчиком с надписью (например, Вы выиграли!).

В случае если номеров будет несколько, то оно должно работать так:

А. Цифры крутьтся, останавливается, номер записывается под счетчиков в форме: 1.место - номер.

Б. Цифры еще раз крутятся,останавливается, номер записывается под 1.местом в форме: 2. место - номер.

и т.д. Только чтоб выиграшные номера уберались с базы!

Скрипт желательно реализовать так, чтоб его можно было легко интегрировать в любой сайт.

Визуальные примеры счетчика - http://upload.macromedia.com/exchange/flash/previews/AdobeEx_hit_counter.jpg (только в зеленой гамме, как www.pumba.cz)