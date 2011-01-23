Требуется сделать счетчик для лотереи

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Данный номер потом отобразится под счетчиком с надписью (например, Вы выиграли!).
В случае если номеров будет несколько, то оно должно работать так:
А. Цифры крутьтся, останавливается, номер записывается под счетчиков в форме: 1.место - номер.
Б. Цифры еще раз крутятся,останавливается, номер записывается под 1.местом в форме: 2. место - номер.
и т.д. Только чтоб выиграшные номера уберались с базы!
Скрипт желательно реализовать так, чтоб его можно было легко интегрировать в любой сайт.
Визуальные примеры счетчика - http://upload.macromedia.com/exchange/flash/previews/AdobeEx_hit_counter.jpg (только в зеленой гамме, как www.pumba.cz)
Выбранный исполнитель
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