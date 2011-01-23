Требуется сделать счетчик для лотереи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки182 просмотра

Мы проводим лоторею среди наших клиентов. У каждого будет уникальный код. Кодов будет до 10.000. Нужен счетчик (нарисованный во флеше/ajax), в который бы мы запустили (или запустился сам в определеное время) и он бы прокручивал все номера из базы (около 30 секунд), в последствии выбрал бы только 1-10 номеров (это должно решаться в настройках скрипта).

Данный номер потом отобразится под счетчиком с надписью (например, Вы выиграли!).

В случае если номеров будет несколько, то оно должно работать так:

А. Цифры крутьтся, останавливается, номер записывается под счетчиков в форме: 1.место - номер.

Б. Цифры еще раз крутятся,останавливается, номер записывается под 1.местом в форме: 2. место - номер.

и т.д. Только чтоб выиграшные номера уберались с базы!

Скрипт желательно реализовать так, чтоб его можно было легко интегрировать в любой сайт.

Визуальные примеры счетчика - http://upload.macromedia.com/exchange/flash/previews/AdobeEx_hit_counter.jpg (только в зеленой гамме, как www.pumba.cz)

AJAX
14 лет назад
seologeu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий очень хороший специалист. Сделал все быстро и качественно! Проявлял нужную инициативу, подсказывал... На данный момент могу на 100% сказать - это самый грамотный и ответственный фрилансер, с который я когда либо работал. Спасибо!
Очень приятно было работать с Владиславом. Четкая постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем фрилансерам!

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cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад