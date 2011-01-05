Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Сайт на любом движке
Здравствуйте. Нужен сайт по функционалу вот такой: http://www.drive2.ru/. Предварительно, как прокомментировал заказчик, дизайн практически то же самый.
Ваши сроки и цены пишите пожалуйста в общий список, а не в личку, так как цен будет утверждать заказчик и смотреть он будет общий лист, а не личные сообщения.
За ранее, спасибо.
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