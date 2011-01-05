Сайт на любом движке

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Закрыт13 заявок285 просмотров

Здравствуйте. Нужен сайт по функционалу вот такой: http://www.drive2.ru/. Предварительно, как прокомментировал заказчик, дизайн практически то же самый.

Ваши сроки и цены пишите пожалуйста в общий список, а не в личку, так как цен будет утверждать заказчик и смотреть он будет общий лист, а не личные сообщения.

За ранее, спасибо.

14 лет назад
Shpnev_Vladislav
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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