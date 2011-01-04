Установить и настроить скрипт чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Нужно развернуть и настроить скрипт чата на хостинг. Выслушаю предложения по ценам.

В дальнейшем думаю понадобится некоторая доработка для улучшения функционала, так что скорее всего одной настройкой дело не ограничится. Скрипт написан на PHP и AJAX.

AJAXPHP
14 лет назад
dnsl
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год назад

Выбранный исполнитель

iprophet7
Максим 
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10 лет назад
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14 лет назад
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Заявки фрилансеров

iprophet7
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад