Есть проблема с IE7 а может и со всеми IE -ami . есть фотки которые другие браузера показывают нормально, а некоторые не работают пример ...
Установить и настроить скрипт чата
Нужно развернуть и настроить скрипт чата на хостинг. Выслушаю предложения по ценам.
В дальнейшем думаю понадобится некоторая доработка для улучшения функционала, так что скорее всего одной настройкой дело не ограничится. Скрипт написан на PHP и AJAX.
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