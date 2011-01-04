Установить и настроить скрипт чата

Нужно развернуть и настроить скрипт чата на хостинг. Выслушаю предложения по ценам.

В дальнейшем думаю понадобится некоторая доработка для улучшения функционала, так что скорее всего одной настройкой дело не ограничится. Скрипт написан на PHP и AJAX.