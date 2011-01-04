Установка кода биржи трастлинк на сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Приветствую!

Необходимо установить код биржи trustlink на самописном двиге.

Код пробывал ставить сам, но что-то сайт не принимают в систему, где-то допустил видимо ошибку, нужно поправить.

Бюджет 5уе

Перс аттестат бл>100

айсикью двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсот девять

14 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

-promakarov-
Евгений 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Объяснил что нужно делать, предоставил доступы, незамедлительно приступил к работе и выполнил. Отличный программер, спасибо!
Подробно объяснил и показал что надо сделать, поэтому результат оказался быстрым.

Заявки фрилансеров

-promakarov-
Евгений 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад