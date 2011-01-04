Необходимо сделать смс голосование для участниц конкурса красоты. суть такая, что нному количеству участниц присваивается индивид.номер, голосующие отправляют смску с номером участницы (стоимость смс не более 40рур) Результат выводится на страничку в интернете.
Установка кода биржи трастлинк на сайт
Приветствую!
Необходимо установить код биржи trustlink на самописном двиге.
Код пробывал ставить сам, но что-то сайт не принимают в систему, где-то допустил видимо ошибку, нужно поправить.
Бюджет 5уе
Перс аттестат бл>100
айсикью двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсот девять
Выбранный исполнитель
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