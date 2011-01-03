Разработка веб-приложения, работающего foursquare

Мне требуется разработчик для создания маленькой начальной части веб-приложения. Если сотрудничество понравится нам обоим, то сразу продолжим работу над проектом.

Оптимизированная под мобильные устройства (iphone, android в первую очередь) страница, на которой будет отображаться список всех советов (tips) из 4sq.com для одного российского города.

Для завершения проекта, разработчику нужно разместить приложение на каком-нибудь сервере для того, чтобы я мог его протестировать.