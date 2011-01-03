Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Разработка веб-приложения, работающего foursquare
Мне требуется разработчик для создания маленькой начальной части веб-приложения. Если сотрудничество понравится нам обоим, то сразу продолжим работу над проектом.
Оптимизированная под мобильные устройства (iphone, android в первую очередь) страница, на которой будет отображаться список всех советов (tips) из 4sq.com для одного российского города.
Для завершения проекта, разработчику нужно разместить приложение на каком-нибудь сервере для того, чтобы я мог его протестировать.
Заявки фрилансеров
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