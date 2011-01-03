Доработка проекта на Smarty (pHp, MySQL)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Есть готовый сайт на движке Prestashop. Там используется Smarty, pHp, MySQL.

Нужно согласно ТЗ сделать изменения. Работы примерно на 10 часов.

Указывайте цену за час работы.

Нужны люди ТОЛЬКО с опытом работы на данном шаблонизаторе.

Спасибо!

MySQLPHPPrestaShop
14 лет назад
andreymail75
Андрей 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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