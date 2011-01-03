Нужен программист, способный написать пару-тройку скриптов для программы-каталога фильмов Movienizer (насколько я понял, пишутся они на паскале). Суть предложения вот здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2212, коротко о том, как это делается, здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3 ...
Доработка проекта на Smarty (pHp, MySQL)
Есть готовый сайт на движке Prestashop. Там используется Smarty, pHp, MySQL.
Нужно согласно ТЗ сделать изменения. Работы примерно на 10 часов.
Указывайте цену за час работы.
Нужны люди ТОЛЬКО с опытом работы на данном шаблонизаторе.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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