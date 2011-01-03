Скрипты для базы Movienizer

Нужен программист, способный написать пару-тройку скриптов для программы-каталога фильмов Movienizer (насколько я понял, пишутся они на паскале). Суть предложения вот здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2212, коротко о том, как это делается, здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3

Сколько может стоить подобная работа, даже не догадываюсь, так что жду предложений по цене от вас.