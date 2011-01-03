Требуется восстановить работу скрипт парсера грабера который работает с сайта zvukoff.ru. + немного изменить его алгоритм работы
Добавить функционал в Вебасист + натянуть верстку
http://44002.lubimka.web8.hosting-test.net/#
Есть магазин детских товаров. Верстка готова.
Поправить экспорт в яндекс-маркет. Заменить рубли на гривны. И сделать так, что б прайс для роботов, которые будут его скачивать был всегда актуальным. Так же сделать файлы для скачивания роботов в самые популярные каталоги.
Водяной знак
Карта сайта
On-line консультация. Реализовать в виде чата
Перезвоните. Появляется окошко в котором поля для: номера тел., сообщение и имя
На главную страницу добавить возможность добавлять текст
Мождифицировать стандартный расширенный фильтр. Сделать так, что б он работал как на hotline.ua При выборе какого-то значения, оставались только те свойства, которые касаются выбранного значения, остальные исчезают.
Обьеденить однотипный товар. То есть, есть один продукт, у него 10 разных цветов. в админке это реализованно как продукт-родитель. Согласно дизайна на одной странице должны быть все цвета. Кроме того, нужно сделать, что б вся информация, которая задана в главном продукте-родители, автоматически копировалась во все товары, которые задаются для данного продукта-родителя, кроме артикула, наименования и фото.
Подключить к админке блокнот. В дизайне на главной его видно.
Статьи. Сделать удобное добавление текстов на сайт
КАТАЛОГ
3. Товара нет в наличии. Кнопка СООБЩИТЬ О ПОЯВЛЕНИИ. Реализовать в форме автоматической отправки письма на указанный мейл. В письме стандартный текст , название модели и цена.
4. ЗАКАЗАТЬ. Для товаров, которые нужно ждать больше недели. В корзине заказанные товары и купленные должны разделятся
5. Баннер в правом верхнем углу должен управляться с админки. Для каждой категории товаров он будет разным. Высота баннера регулируется в зависимости от заданного размера.
6. Топ 10 В каждой категории свой
7. Это интересно. Управляется с админки, для каждой категории отображается свой текст.
ТОВАР
1. Фото товара должно увеличиваться. Под основной картинкой есть три уменьшенные. При наведении на уменьшенную, основная переключается на нее. При выборе из выпадающего меню цвета, основная картинка выбирается соотв цвета и кладется по надобности в корзину. Кроме цвета будет еще размер. При выборе цвета, должнв показываться только заданные размеры. На одну картинку можно задать до 20 размеров.
2. Акция. При покупке подарок. Из админки должна заливаться картика подарка и при нажатии на кнопку ХОЧУ падать в корзину с основным товаром за 1 грн.
3. Добавить к сравнению. Показываются каринки товаром, которые добавили к сравнению. Должна еще быть надпись СРАВНИТЬ, по которой выбранные товары сравниваются по свойствам.
4. Вкладки.: о товаре, характеристики (свойства), аксессуары (добавляются из админки), отзывы о товаре (когда они есть на вкл появляется цыфра, показывающая сколько отзывов добавленно), фото и видео (дополнительные изобрадения и видео), доставка (информация о доставке)
5. Похожие товары. Сортируются товары с этой же категории в таком же ценовом диапазоне +-500 грн
6. Просмотренные товары, как на главной, только без картинки.
СТАТЬИ , КОРЗИНА согласно дизайна
Заявки фрилансеров
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