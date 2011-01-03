Требуется восстановить работу скрипт парсера грабера который работает с сайта zvukoff.ru. + немного изменить его алгоритм работы
Парсер
Необходим специалист для написания узкоспециализированного парсера под ключ на php. Если работа понравится - будут регулярные аналогичные заказы.
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