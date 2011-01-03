Проблемы с SOAP сервисом

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В программе используется SOAP запрос для отправки смс через функцию Outlook “мобильная связь”

(подробно http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb277361.aspx)

'+user+''+password+'';

smsdata:=smsdata+'SMS_SENDERother'+rec+'';

smsdata:=smsdata+''+text+'';

Необходимо раздобыть новый сертификат, так как старый отвергается...

приложение выдает ошибку при попытке отправить смс: The certificate authority is invalid or incorrect...

SOAPAction:http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS/SendXms

Или разобраться в причинах не успешной отправки, есть примерчик на Delphi7

14 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Дмитрий разобрался с проблемой, здорово выручил... хотя никто не брался долгое время. Рекомендую!
Александр - замечательный заказчик! Замечателен тем, что уважает и главное ценит чужой труд. :) Рекомендую, очень приятно работать с такими людьми.

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dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад