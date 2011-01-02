Настроить шаблон для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужно настроить вот этот шаблон http://www.urlhide.net/23gm

Необходимо чтобы все было именно так как в демо.

Имеется полное описание установки...правда на английском, так что тот кто не силен в английском просьба не пытаться тратить время.

Оплата только paypal.

WordPress
14 лет назад
slawok
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прикрутить диз на CMS

    $100

    Требуется прикрутить диз на систему управления. CMS должна быть простой и удобной. joomla, dle - не подходят! диз http://ztelecom.net/psd.jpg Предпочтение самопис. актуально!

    DLEJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Калькулятор из Excel

    $40

    Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами. Файл прилагаю к проекту. На первом листе - сам подсчет калькулятора. На втором листе указаны условия. На третьем листе внешний вид. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция в Shop-Script

    $200

    Добрый вечер, уважаемые коллеги Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть. Верстка: ...

    AJAX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Онлайн проект по технологии "клиент-сервер"

    Нужен человек который сможет сделать он-лайн проект использующих технологию "клиент-сервер", где в качестве клиента может выступать java-приложение а данные передаются по GRPS-каналам сотовой связи. Пример (javagala.ru) Цену пишите на ICQ ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать необычный сайт знакомств

    $1000

    Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я менеджер абсолютно нового стартапа, уникального сайта знакомств, не имеющего аналогов как в России, так и в мире. Нам требуется программист с хорошим знанием FreeBSD ...

    DjangoJavaScriptJoomlaRuby
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Игровой Топ

    $100

    Установка скрипта для топа, к примеру аналог http://www.aion-top.info/ не знаю самописный он или просто уже готовый... . Из готовых Есть ЕвоТопСайтес, если у вас есть другие предложения, предлагайте, так же требуется вёрстка и натяжка на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить модули для сайта на joomla

    $10

    1. Модуль статей. с добавлением категорий статей, часть трех последних статей должна выводится на главной странице. 2. Модуль подписки на рассылку с продвинутым администрированием рассылки. на главной странице должна быть форма для ввода ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • [JQuery] Конфликт на сайте с другими библиотеками

    На сайте (Joomla + Virtuemart) http://kinky.obmennik.pp.ua/ при подключении jquery сразу идет конфликт, справа перестает работать корзина (эффект выпадения), и товары не добавляются, превью товара тоже не срабатывает в окне, а просто открывается как картинка. Нужно ...

    JoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт мониторинга сайтов аккаунта УБС

    Здравствуйте! Стоит задача - собирать информацию о состоянии аккаунта в украинской баннерной сети (основная статистика. доступная по входу в аккаунт). Т.е. скрипт должен получать: 1) список ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад