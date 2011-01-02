Настроить шаблон для WordPress

Нужно настроить вот этот шаблон http://www.urlhide.net/23gm

Необходимо чтобы все было именно так как в демо.

Имеется полное описание установки...правда на английском, так что тот кто не силен в английском просьба не пытаться тратить время.

Оплата только paypal.