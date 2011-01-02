Требуется прикрутить диз на систему управления. CMS должна быть простой и удобной. joomla, dle - не подходят! диз http://ztelecom.net/psd.jpg Предпочтение самопис. актуально!
Настроить шаблон для WordPress
Нужно настроить вот этот шаблон http://www.urlhide.net/23gm
Необходимо чтобы все было именно так как в демо.
Имеется полное описание установки...правда на английском, так что тот кто не силен в английском просьба не пытаться тратить время.
Оплата только paypal.
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