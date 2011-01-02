Онлайн проект по технологии "клиент-сервер"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки230 просмотров

Нужен человек который сможет сделать он-лайн проект использующих технологию "клиент-сервер", где в качестве клиента может выступать java-приложение а данные передаются по GRPS-каналам сотовой связи.

Пример (javagala.ru)

Цену пишите на ICQ 9169555

Java
14 лет назад
dolmatov-boss
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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