Добавить модули для сайта на joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки229 просмотров

1. Модуль статей. с добавлением категорий статей, часть трех последних статей должна выводится на главной странице.

2. Модуль подписки на рассылку с продвинутым администрированием рассылки. на главной странице должна быть форма для ввода e-mail и ссылка на архив рассылки. Должен быть выбор добавлять рассылаемое в архив или нет.

Оплата wm по факту сразу после тестирования/

Joomla
14 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kardanas
Аслан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$10
2 дня
Задача по настройке модуля joomla выполнена в срок и качественно. Работой доволен, спасибо! Всем рекомендую!
Приятно работать, четкие задачи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kardanas
Аслан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад