Обновление 1 раз в минуту DLE Forum

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Закрыт2 заявки240 просмотров

Нужно что бы данные о последних сообщениях обновлялись 1 раз в минуту, файл прикрепил

DLE
14 лет назад
llbarmenll
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров