1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, ...
Php скрипт для инициации аудиоконференции
Нужен PHP скрипт, позволяющий автоматизировать инициацию аудиоконференции. В настоящее время это выполняется через web страницу и форму на сайте https://www.comtube.com/index/conf, удобную для человека, но не удобную для вызова через скрипт.
Требуется php скрипт/класс, в котором можно указать логин, пароль, телефон 1-го участника, телефон 2-го участника, .... после выполнения которого сразу инициируется конференция. Достаточно только 2-х участников конференции. То есть надо скриптом проэмулировать работу пользователя с указанной формой.
Запуск требуется сразу после отработки скрипта.
Скрипт должен так же позволять переустанавливать остальные параметры (длительность конференции, число попыток соединения...).
php версии 5.2. данные по составу библиотек (допустимых для использования) - присоединил. Так же присоединил данные страницы со скриптами, что бы облегчить оценку.
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