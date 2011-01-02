Php скрипт для инициации аудиоконференции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки198 просмотров

Нужен PHP скрипт, позволяющий автоматизировать инициацию аудиоконференции. В настоящее время это выполняется через web страницу и форму на сайте https://www.comtube.com/index/conf, удобную для человека, но не удобную для вызова через скрипт.

Требуется php скрипт/класс, в котором можно указать логин, пароль, телефон 1-го участника, телефон 2-го участника, .... после выполнения которого сразу инициируется конференция. Достаточно только 2-х участников конференции. То есть надо скриптом проэмулировать работу пользователя с указанной формой.

Запуск требуется сразу после отработки скрипта.

Скрипт должен так же позволять переустанавливать остальные параметры (длительность конференции, число попыток соединения...).

php версии 5.2. данные по составу библиотек (допустимых для использования) - присоединил. Так же присоединил данные страницы со скриптами, что бы облегчить оценку.

PHP
14 лет назад
black4weblancer
Алексей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

UHF
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Быстро, профессионально, качественно. Рекомендую.
Никаких проблем с заказчиком, очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

UHF
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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