Модуль для Drupal

Есть два блока в которые могут быть назначено отображение по одной статье.

В каждом из двух блоков должна выводится ссылка на материал который назначен на текущую дату.

Описание:

* для Администратора/Модератора должна быть страница на которой назначаются материалы по датам:

Дата | Для Блока 1 | Для Блока 2 |

2010-12-11 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |

2010-12-12 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |

2010-12-13 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |

2010-12-14 | [] | [] |

2010-12-15 | [] | [] |

2010-12-16 | [ ] [ ] | [ ] [ ] |

..........

2010-12-26 | [ ] [ ] | [ ] [ ] |

** Количество полей для отображения предусмотреть на два месяца вперед. (Количество дней должно устанавливаться в настройке модуля)

* Информацию за прошедшие дни удалять

* При редактировании материала у администратора/модератора должна быть

возможность назначать даты для блока 1. Добавить несколько дат (только

те, которые не заняты другими статьями - выпадающий список дат)

* При редактировании материала у администратора/модератора должна быть

возможность назначать даты для блока 2. Добавить несколько дат (только

те, которые не заняты другими статьями - выпадающий список дат)

* Один и тот же материал не может быть назначен на одну и туже дату в оба блока.