1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, ...
Модуль для Drupal
Есть два блока в которые могут быть назначено отображение по одной статье.
В каждом из двух блоков должна выводится ссылка на материал который назначен на текущую дату.
Описание:
* для Администратора/Модератора должна быть страница на которой назначаются материалы по датам:
Дата | Для Блока 1 | Для Блока 2 |
2010-12-11 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |
2010-12-12 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |
2010-12-13 | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] | [input-автозаполнение] [checkbox:отображать или нет] |
2010-12-14 | [] | [] |
2010-12-15 | [] | [] |
2010-12-16 | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
..........
2010-12-26 | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
** Количество полей для отображения предусмотреть на два месяца вперед. (Количество дней должно устанавливаться в настройке модуля)
* Информацию за прошедшие дни удалять
* При редактировании материала у администратора/модератора должна быть
возможность назначать даты для блока 1. Добавить несколько дат (только
те, которые не заняты другими статьями - выпадающий список дат)
* При редактировании материала у администратора/модератора должна быть
возможность назначать даты для блока 2. Добавить несколько дат (только
те, которые не заняты другими статьями - выпадающий список дат)
* Один и тот же материал не может быть назначен на одну и туже дату в оба блока.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Задание для имеющих небольшой опыт , но желающих приобрести ценные навыки разработки , используя MVC , паттерны, OOP Написание на YII Суть задания: Разработать интерфейс для сервиса masspayment.wmtransfer.com, позволяющего оплачивать одним разом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать небольшой (4-6 сек) закольцованный ролик размером 240 пикселей в ширину и 160 пикселей в высоту. Ролик построить на слайдшоу из нескольких фотографий и логотипа. Ролик будет вести на раздел для детей, поэтому его ...Завершен14 лет назад
- $300
1. Обновить GUI 2. Перевести БД с mssql на oracle: новые колонки, запросы.Завершен14 лет назад
Нужно сделать полную копию сайта l2kc.ru, в дизайне который я вам предоставлю. Отвёрстанным или в псд, на ваш выбор. Регистрация пользователей не нужна.Завершен14 лет назад
- $40
Есть несколько сайтов на системе Drupal 6. Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов. п 1. Сбор статистики по редакторам Скрипт по крону должен залазить в базы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Нужен PHP программист. От кандидата требуется... - Грамотная работа с БД (MySQL), оптимизация при работе с БД, транзакция - Приложение должно максимум минимизировать нагрузку на сервер - Умение работать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно реализовать: трансляции, видео чат между двумя и запись видео блогов Сервер настроен (red5 + java), стоят уже трансляции, но есть только swf (человек начал делать и пропал) Сам ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создание мини-сайта (без наполнения) на базе имеющегося PSD-макета и CMS Energine (http://energine.org) Требования по вёрстке: РЕЗИНОВАЯ блочная кроссбраузерная вёрстка, валидный аккуратно-написанный код. Требования по интеграции в CMS: с ...Завершен14 лет назад