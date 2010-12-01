Приветствую. Нужен PHP программист. От кандидата требуется... - Грамотная работа с БД (MySQL), оптимизация при работе с БД, транзакция - Приложение должно максимум минимизировать нагрузку на сервер - Умение работать ...
Скрипт для Drupal
Есть несколько сайтов на системе Drupal 6.
Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов.
п 1. Сбор статистики по редакторам
Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. (Часть баз локально,
часть удаленно) Доступы к базам вносятся через страницу кофигурации
(см. ниже)
Скрипт должен извлекать информацию по пользователям с ролью "Редактор"
(задается в конфиге для каждого сайта) следующего плана:
* Сайт
* Имейл пользователя
* дата
* "тип_материала"
* количество созданных материалов типа "тип_материала" за один день
Например:
сайт1, [email protected], 2010-12-01, 'story', 2
сайт1, [email protected], 2010-12-01, 'page', 1
сайт1, [email protected], 2010-12-02, 'page', 5
сайт1, [email protected], 2010-12-07, 'page', 5
сайт1, [email protected], 2010-12-10, 'story', 1
п 4. Страница управление сайтами
Глобальная кофигурация:
* Название роли редктора (обязательно)
* Название словаря таксономии (обязательно)
* Цена за один матриал
тип матриала1 = цена
тип матриала2 = цена
тип матриала3 = цена
Необходимо для каждого сайта сохранять информацию:
* Название сайта (обязательно)
* Доступ БД в формате Database URL mysql://username:password@localhost/databasename (обязательно)
* Название роли редактора (если пусто, то глобальная)
* Название словаря таксономии (если пусто, то глобальная)
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