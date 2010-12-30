На сайт прикручена твиттер oauth авторизация, выдает непонятное исключение кто может разобраться?
Форма заказа.
Сделать форму заказа товара для сайта.
Не явасрипт.
НЕ флеш.
Она должна просто вставляться в хтмл-код сайта.
она не должна требовать наличия базы данных на сайте, майскла и т.д.,
а каким-то чудесным образом хранить информацию у себя. Хранить заказы более 1000штук. НЕ стирать их за 3 суток.
ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, она запоминает товар. Или стоит 20 таких форм для каждого товара. Название товара вписывается в форму.
Там должен быть список всех городов РФ и крупных городов СНГ. а также возможность указать свой город.
Поля формы обязательные к заполнению и необязательные- можно менять.
Поля формы можно добавлять свои.
Исходные поля:
- товар
цена
Адрес страна(по умолчанию РФ) город улица дом
Телефон*
Имя
Способ доставки
спосособ 1 цена
спосособ 2 цена
спосособ 3 цена
спосособ 4 цена
(Фиксированная цена для каждого способа.)
Комментарий
Форму можно скопипастить откуда-нибудь и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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