Форма заказа.

Сделать форму заказа товара для сайта.

Не явасрипт.

НЕ флеш.

Она должна просто вставляться в хтмл-код сайта.

она не должна требовать наличия базы данных на сайте, майскла и т.д.,

а каким-то чудесным образом хранить информацию у себя. Хранить заказы более 1000штук. НЕ стирать их за 3 суток.

ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, она запоминает товар. Или стоит 20 таких форм для каждого товара. Название товара вписывается в форму.

Там должен быть список всех городов РФ и крупных городов СНГ. а также возможность указать свой город.

Поля формы обязательные к заполнению и необязательные- можно менять.

Поля формы можно добавлять свои.

Исходные поля:

- товар

цена

Адрес страна(по умолчанию РФ) город улица дом

Телефон*

Имя

Способ доставки

спосособ 1 цена

спосособ 2 цена

спосособ 3 цена

спосособ 4 цена

(Фиксированная цена для каждого способа.)

Комментарий

Форму можно скопипастить откуда-нибудь и т.д.