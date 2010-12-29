Итак есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию. нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее а) insert.php?form_id=XX&entry=yy&kniga_id=zzz ...
Правка vldPersonals 2.6
Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке.
Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому.
Желателен опыт работы с данным движком.
Указывайте цену и сроки.
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