Правка vldPersonals 2.6

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Закрытнет заявок101 просмотр

Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке.

Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому.

Желателен опыт работы с данным движком.

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14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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