Вывести результат запроса jsonp

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Результат запроса по ссылке предоставляется в таком виде

jsonp1293628807768({"text":"

\r\n

\r\n ........................................................................................

необходимо чтобы после запроса формы выводился результат на страницу (в коде предусмотрена постраничная навигация - должна работать)

14 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров