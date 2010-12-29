Не работает поиск в Oscommerce

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Закрыт2 заявки131 просмотр

На главной странице магазина Oscommerce - v i p d r i v e . c o m . ua , не работает поиск по атрибутам шин

Когда задаеться поиск, на емеил приходит увеломление о том, что проблемы с Mysql базой, чего то там не хватает.

Поиск не работает, раньше работал, я там ничего не трогал.

Необходимо решить эту проблему, возможно протестировать на другом хостинге.

Поиск по дискам не так важен, главное чтобы поиск по шинам работал

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MySQL
14 лет назад
Pradof
Михаил 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

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