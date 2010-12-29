Сборка модулей Koobi

Здравствуйте!

Необходим программист для формирования сборки Koobi: нужно включить в нее наиболее часто используемые модули.

Задачи – написать help по работе с Koobi – инструкцию как по шагам всё сделать. Подготовить сборки – визитка, интернет-магазин и отдельные модули...

Кто заинтересован, оставляйте свои портфолио, контакты...