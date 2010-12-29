Сборка модулей Koobi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте!

Необходим программист для формирования сборки Koobi: нужно включить в нее наиболее часто используемые модули.

Задачи – написать help по работе с Koobi – инструкцию как по шагам всё сделать. Подготовить сборки – визитка, интернет-магазин и отдельные модули...

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14 лет назад
idweb
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18 лет в сервисе
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9 лет назад

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