Спарсить товары с сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок217 просмотров

Нужно спарсить все товары с сайта http://2rybolova.ru/ на сайт www.fisher-mag.ru

14 лет назад
Alexandr1975
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад