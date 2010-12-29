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Flash редактор
Необходимо разработать flash редактор изображений.
Описание смотрите в тз.
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Возможность разговаривать чере скайп бужет плюсом
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