Flash редактор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Необходимо разработать flash редактор изображений.

Описание смотрите в тз.

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Возможность разговаривать чере скайп бужет плюсом

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14 лет назад
PointIn
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров