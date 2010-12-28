Импорт данных на сайт Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Интересует возможность импортировать на сайт (Joomla) XML-поток с котировками биржи:

http://ux.com.ua/export/xml/indices.aspx

http://ux.com.ua/export/xml/indexvalues.aspx

http://ux.com.ua/export/xml/issues.aspx

ТЗ:

1. автополучение данных с возможностью менять временной период закачки;

2. размещение данных на сайте с записью в базу;

3. индекс и акции должны быть кликабельны с попаданием в развернутую инфу по ним;

4. в развёрнутой инфе, кроме общей информации объекта, закаченные данные должны быть преобразованы в график.

5. создать компонент с возможностью простого изменения основных параметров;

6. модуль выводящий данные на главную.

Пишите свою цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
old_padre
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать Букмекерскую контору

    Доброго времени суток. Требуется создать Букмекерскую контору. На несколько видов спорта, и к каждому виду спорта разные возможности ставок *игры*, + 4 платежные системы От Вас требуется портфолио, срок и цена. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект на Symfony

    Добнрого дня. Имеется проект, написанный на Symfony. Необходима его доработка и дальнейшая поддержка (постоянные апдейты, создание новых сервисов и тд). Требуется человек, имеющий опыт работы с данным фреймверком. Обсуждение деталей при ...

    Symfony
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер ADWORDS

    Нужна программа для парсинга ADWORDS (windows or linux), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл (выдачу гортать не надо).

    Google AdsLinux
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Слайд шоу на сайт

    Необходимо сделать слайд шоу на страничке. По середине странички есть большое окно, под которым галерея (карусели). Нужно сделать так, что при наведении (или при клике) на маленькое фото в "каруселях" - в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать Flash шапку для сайта

    $100

    Нужно сделать шапку на флеш, а именно: Шапка должна быть в виде школьной доски(реалистичной) на которой при заходе на сайт мелком будет типо рисоваться лого и затем текущая дата в уголке. Также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить php код

    1 По-прежнему пропускает без номера договора во всех формах - форма не должна отправлятся если не введен номер договора. Относится ко всем 3 м формам. 2 Все письма закодированы в Юникод - не воспринимается ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад