Исправить php код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки214 просмотров

1 По-прежнему пропускает без номера договора во всех формах - форма не должна отправлятся если не введен номер договора. Относится ко всем 3 м формам.

2 Все письма закодированы в Юникод - не воспринимается outlook ом.

3 В письме нет общего количества литров, запрашиваемых клиентом, в литровом кошельке - в форме их вводиш а на почту не доходят (форма 3)

4 В денежном кошельке нет общей запрашиваемой суммы - в форме есть а не доходит на почту (форма 3)

Исправить нужно как можно скорее.

PHP
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Алексей отлично справился с заданием ! Без лишних вопросов и без задержек ! Все на высшем уровне ! Рекомендую !
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад