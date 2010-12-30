Нужно сделать парсер новостей. (но не просто парсер! читайте ниже...) К примеру: возьмем Яндекс новости в версии PDA с запросом «каркасные дома» вот ссылка http://pda.news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&am... И запрос "деревянные дома" и "строительство ...
Исправить php код
1 По-прежнему пропускает без номера договора во всех формах - форма не должна отправлятся если не введен номер договора. Относится ко всем 3 м формам.
2 Все письма закодированы в Юникод - не воспринимается outlook ом.
3 В письме нет общего количества литров, запрашиваемых клиентом, в литровом кошельке - в форме их вводиш а на почту не доходят (форма 3)
4 В денежном кошельке нет общей запрашиваемой суммы - в форме есть а не доходит на почту (форма 3)
Исправить нужно как можно скорее.
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