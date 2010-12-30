Исправить php код

1 По-прежнему пропускает без номера договора во всех формах - форма не должна отправлятся если не введен номер договора. Относится ко всем 3 м формам.

2 Все письма закодированы в Юникод - не воспринимается outlook ом.

3 В письме нет общего количества литров, запрашиваемых клиентом, в литровом кошельке - в форме их вводиш а на почту не доходят (форма 3)

4 В денежном кошельке нет общей запрашиваемой суммы - в форме есть а не доходит на почту (форма 3)

Исправить нужно как можно скорее.