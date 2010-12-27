Сайт на флеше

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок219 просмотров

Дизайн есть - в .psd, несколько страниц.

что нужно:

фон - меняющиеся джипеги, с возможностью менять их через админку.

индекс:

музыкальный плейер

линки на фейсбук, твиттер, майспейс

навигация:

новости

музыка -> контент + купить(через пейпал, возможно другие популярные мерчанты)

новости(2)пресса - внешние линки/разновидность раздела - новости, все тоже самое.

друзья - список линков.

в аттаче страница индекса.

14 лет назад
prostajaskazka
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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