Консультация по TECDOC

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка168 просмотров

Необходима консультация по авто-каталогу tecdoc для написания на основе него в дальнейшем сайта.

14 лет назад
Quidditas
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bunak
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$75
1 день
Спасибо, за консультацию, в вопросе разобрался. Ваша схема и ответы очень помогли.
Оплатил вовремя по частям как и было договорено. Вопросы задавал четко и корректно. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

bunak
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад