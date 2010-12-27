1) подредактировать отображения товаров сейчас - http://www.effectstyle.com.ua/product_264.html как надо - пример взять с розетки http://rozetka.com.ua/ru/products/details/113286/i... блочки "гарантия" и "доставка" и прикрутить у нас также... 2) добавить кнопку "Распродажа" ...
Несколько мелких правок в готовом сайте.
Несколько мелких правок в готовом сайте. Вышлю подробное ТЗ
Базовые знания php и немного верстка дивы
Моя аська: 622(шесть ноль один)607
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