Несколько мелких правок в готовом сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки206 просмотров

Несколько мелких правок в готовом сайте. Вышлю подробное ТЗ

Базовые знания php и немного верстка дивы

Моя аська: 622(шесть ноль один)607

PHP
14 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров