Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Сделать доработку админки сайта согласно ТЗ (2).

14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена отлично и в срок! Очень доволен сотрудничеством.
Доволен сотрудничеством. Как всегда все отлично, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад