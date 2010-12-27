Добрый день. Прошу предоставить скрипт для отображения новых лотов на ауцкионе. Есть аукцион: http://fzu.com.ua Необходимо выводить рандомные лоты рядом с меню. Нужно чтобы они выводились рандомно ...
Создание каталога товаров и услуг на flash
Требуется написать на flash анимированный каталог товаров и услуг. Этот каталог будет размещаться на интерактивных киосках, которые будут размещаться в гостиницах, торговых комплексах, и других публичных местах. Каталог должен быть связан с картой Google и работать на различных языках.
Каталог будет работать в следующих режимах:
- Иерархический каталог, 3 уровня вложенности. Нужно сделать красивую анимированную навигацию по каталогу.
- Поиск по словам. Для ввода должна быть реализована виртуальная клавиатура.
- Поиск по популярным словам / тегам.
- Презентация услуги (кафе, ресторана...).
Требования к кандидату:
- Опыт работы с ActionScript/JavaScript не менее 1 года
Черновой вариант ТЗ приложен к проекту.
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