Создание каталога товаров и услуг на flash

Требуется написать на flash анимированный каталог товаров и услуг. Этот каталог будет размещаться на интерактивных киосках, которые будут размещаться в гостиницах, торговых комплексах, и других публичных местах. Каталог должен быть связан с картой Google и работать на различных языках.

Каталог будет работать в следующих режимах:

- Иерархический каталог, 3 уровня вложенности. Нужно сделать красивую анимированную навигацию по каталогу.

- Поиск по словам. Для ввода должна быть реализована виртуальная клавиатура.

- Поиск по популярным словам / тегам.

- Презентация услуги (кафе, ресторана...).

Требования к кандидату:

- Опыт работы с ActionScript/JavaScript не менее 1 года

Черновой вариант ТЗ приложен к проекту.