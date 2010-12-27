Скрипт ротации текста и изображения

Добрый день.

Прошу предоставить скрипт для отображения новых лотов на ауцкионе.

Есть аукцион: http://fzu.com.ua

Необходимо выводить рандомные лоты рядом с меню. Нужно чтобы они выводились рандомно и чтобы можно было их прокручивать. но также чтобы они и сами прокручивались.

либо сделать как здесь:http://aukro.ua/76115-elektronika_1.html

на ваше усмотрение. от вас требуется просто скрипт демонстрационный. куда я просто вставлю свои картинки и текст.