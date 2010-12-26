Создание таблиц на Joomlа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо написания компонента, модуля, либо предложите другой путь, для создания на сайте (Joomla) систему таблиц, как на примере:

http://www.smart-lab.ru/forecast/?sort=ra&filter=1

Пишите свою цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
old_padre
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров