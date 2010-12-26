Для хорошего стартапа по мониторингу сайтов требуется профессиональный php программист. Важен опыт. Денег немного, думаю договоримся. Оплата только по факту. Код ...
Интергация верстки в самописную CMS
Здравствуйте.
Сабж, скрин дизайна в приложении.
CMS простая, на php, помогу с объяснениями.
От вас портфолио, цена, положительные отзывы
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