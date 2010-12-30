Приватно для Москалева Евгения Михайловича

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка145 просмотров

В описании товара в интернет магазине необходимо создать следующее:

- вывод описания товара организовать в виде раскрывающегося списка + всплывающая подсказка на каждое описание характеристики типа товара.

- само описание будет браться с сайта (ссылка в ЛС) - т.е. будет производиться копирование кода-описания с последующей доработкой, посему упростить выполнение данных действий.

- восстановить и сохранить прежнюю работоспособность java в магазине.

Одним словом: хочется создать такую же структуру и вид описания товара как на сайте (ссылка в ЛС) с упрощённым копированием оттуда кода-описания товара, при этом сохранив предыдущую работоспособность магазина.

Java
14 лет назад
butos
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Ответственный человек, хороший программист - ошибки замечает и исправляет на лету, не нуждается в контроле - с легкостью определяет необходимую задачу. После совместной работы только положительные эмоции. Рекомендую, буду сам обращаться!

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zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад