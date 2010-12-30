Приватно для Москалева Евгения Михайловича

В описании товара в интернет магазине необходимо создать следующее:

- вывод описания товара организовать в виде раскрывающегося списка + всплывающая подсказка на каждое описание характеристики типа товара.

- само описание будет браться с сайта (ссылка в ЛС) - т.е. будет производиться копирование кода-описания с последующей доработкой, посему упростить выполнение данных действий.

- восстановить и сохранить прежнюю работоспособность java в магазине.

Одним словом: хочется создать такую же структуру и вид описания товара как на сайте (ссылка в ЛС) с упрощённым копированием оттуда кода-описания товара, при этом сохранив предыдущую работоспособность магазина.